Çaydanlık bombacısı PKK'lı, Yüksekova'da yakalandı

YÜKSEKOVA (Hakkari), () - HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda, daha önce çaydanlık içinde el yapımı patlayıcı hazırlarken görüntüsü ele geçirilen PKK'lı terörist yakalandı.

Hakkari'de 11 ay önce PKK terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen bir cep telefonunun hafıza kartında 4 PKK'lı teröristin söyledikleri şarkılar eşliğinde çaydanlıklar içersine el yapımı patlayıcı yerleştirdikleri tespit edildi. Görüntülerdeki 4 PKK'lıdan 3'ü çeşitli tarihlerde yapılan operasyonlarda ölü olarak ele geçirilirken, 1'i kaçmıştı. Polis tarafından incelenen görüntülerde bomba hazırlayan PKK'lı teröristlerden kaçan M.G'nin kimliği tespit edildi. Yapılan istihbari çalışmalar sonrası M.G'nin Yüksekova'da bir evde saklandığını belirleyen polis 3 gün önce operasyon için düğmeye bastı. Yapılan operasyonda yakalanan M.G. emniyetteki sorgusunun ardından dün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.