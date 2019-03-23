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Çayda cesedi bulunan kişinin öldürüldüğü ortaya çıktı

ZONGULDAK'ta, 13 gün önce çayda cesedi bulunan Hasan Karademir´in (68) cinayete kurban gittiği tespit edildi. Polisin yakaladığı cinayet şüphelisi 3 kişi, tutuklandı. Olay, geçen 10 Mart'ta Gökçebey ilçesinde Devrek Çayı'nda meydana...

Çayda cesedi bulunan kişinin öldürüldüğü ortaya çıktı
ZONGULDAK'ta, 13 gün önce çayda cesedi bulunan Hasan Karademir´in (68) cinayete kurban gittiği tespit edildi. Polisin yakaladığı cinayet şüphelisi 3 kişi, tutuklandı.
Olay, geçen 10 Mart'ta Gökçebey ilçesinde Devrek Çayı'nda meydana geldi. Bölgede gezenler çayda hareketsiz şekilde yatan kişiyi görünce durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma tarafından yapılan incelemede kişinin öldüğü ve cesedin Hasan Karademir´e ait olduğu tespit edildi. Devrek Cumhuriyet Başsavcılığı Karademir´in ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Yapılan otopside Karademir'in cinayete kurban gittiği tespit edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında Hasan Karademir'in ölümüyle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ş.K., C.K., ve O.M., adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklandı.

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