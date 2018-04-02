Çaycuma Askerlik Şubesi Başkanı'na FETÖ gözaltısı

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Çaycuma Askerlik Şube Başkanı Üsteğmen G.K. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. G.K., Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen G.K., Bolu'ya götürüldü.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Çaycuma Askerlik Şube Başkanı Üsteğmen G.K. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. G.K., Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen G.K., Bolu'ya götürüldü.