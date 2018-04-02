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Çaycuma Askerlik Şubesi Başkanı'na FETÖ gözaltısı

ZONGULDAK'ta, Çaycuma İlçesi Askerlik Şube Başkanı üsteğmen G.K., Bolu'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Çaycuma Askerlik Şube...

Çaycuma Askerlik Şubesi Başkanı'na FETÖ gözaltısı
ZONGULDAK'ta, Çaycuma İlçesi Askerlik Şube Başkanı üsteğmen G.K., Bolu'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Çaycuma Askerlik Şube Başkanı Üsteğmen G.K. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. G.K., Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen G.K., Bolu'ya götürüldü.

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