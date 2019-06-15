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Çaya düşen kuzenini kurtarmak isterken kendi boğuldu, kuzeni kayıp

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde, Habur Çayı'na düşen kuzeni Jehat Ecer'i (11) kurtarmak için suya giren Mustafa Ecer (20) akıntıya kapılıp, boğularak hayatını kaybetti. Jehat'ın arama çalışmaları ise sürüyor. Olay, akşam saatlerinde...

Çaya düşen kuzenini kurtarmak isterken kendi boğuldu, kuzeni kayıp
ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde, Habur Çayı'na düşen kuzeni Jehat Ecer'i (11) kurtarmak için suya giren Mustafa Ecer (20) akıntıya kapılıp, boğularak hayatını kaybetti. Jehat'ın arama çalışmaları ise sürüyor.
Olay, akşam saatlerinde Beytüşşebap ilçesinde meydana geldi. Arkadaşı Demhat Erer ile birlikte Habur Çayı kenarındaki ağaçtan dut toplarken, iddiaya göre dalın kırılmasıyla Jehat Ecer, suya düştü. Arkadaşının Habur Çayı'na düşmesiyle Demhat, çevredekilerden yardım istedi. Olayı gören Mustafa Ecer, kuzeni Jehat'ı kurtarmak için suya atladı. Ancak Mustafa Ecer de akıntıya kapıldı. 
İhbarla olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri Habur Çayı'nda arama-kurtarma çalışması başlattı. Yapılan çalışma sonucunda Mustafa Ecer'in cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan Ecer'in cansız bedeni, sağlık görevlilerince Beytüşşebap Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 
AFAD ekiplerinin Jehat Ecer'in bulunması için Habur Çayı'ndaki çalışmaları sürüyor.

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