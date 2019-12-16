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Çay ocaklarına tombala baskını
Tolga TAHÇI/İZMİR, () - İZMİR'in Bornova ilçesinde çay ocaklarına düzenlenen tombala baskınında, 52 kişiye 'kumar oynamak' ve 'kapalı alanda sigara içmek' suçlarından işlem yapıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eğridere...
GÜVENLİK 16.12.2019, 11:25
Tolga TAHÇI/İZMİR, () - İZMİR'in Bornova ilçesinde çay ocaklarına düzenlenen tombala baskınında, 52 kişiye 'kumar oynamak' ve 'kapalı alanda sigara içmek' suçlarından işlem yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eğridere ve Kayadibi mahallelerinde bulunan 2 ayrı çay ocağında tombala oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Baskınlarda 52 kişiye, Kabahatler Kanunu kapsamında 'kumar oynamak' ve 'kapalı alanda sigara içmek' suçlarından işlem yapıldı. Tombala oynamada kullanılan 10 materyale el konurken, işletme sahipleri M.Z.Ö. ve E.E. ise adli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
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