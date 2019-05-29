Çay ocağında sandalye kavgası: 1 yaralı

ÇORUM'da çay ocağında müşteriler arasında sandalye yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Dün gece, Gazi Caddesi'ndeki çay ocağına gelen Yaşar T., Erdoğan B.'nin tek başına oturduğu masanın yanındaki sandalyeye oturmak istedi. Ancak Erdoğan B., Yaşar T.'nin yanına oturmasını istemedi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ise Yaşar T., Erdoğan B.'yi bıçakladı. Yaralanan Erdoğan B., çağrılan ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşar T. polis tarafından gözaltına alındı.