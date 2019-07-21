Çay kenarında başı taşla ezilip, bıçaklanmış cesedi bulundu

Burhan CEYHAN- Bahattin ALBAYRAK/KÖŞK (Aydın), ()- AYDIN'ın Köşk ilçesinde elektrik tamircisi Mehmet Biçer (42), Koçak Çayı kenarında başı taşla ezilip, bıçaklanarak öldürülmüş bulundu.

Köşk ilçesinde bugün saat 10.00 sıralarında, Koçak Çayı kenarından geçen vatandaşlar, yerde hareketsiz, kanlar içinde yatan kişiyi fark edip, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi, başı taşla ezilmiş, vücudunda bıçak yarası bulunan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polisin üzerinde yaptığı incelemede çıkan kimlikten cesedin evli, 4 çocuk babası elektrik tamircisi Mehmet Biçer'e ait olduğu tespit edildi.

Savcı ve polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından Biçer'in cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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