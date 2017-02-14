Çay bardağında uyuşturcu ticaretine polis baskını

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, () İSTANBUL Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Küçükçekmece'de uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri, yaptığı fiziki takipte şüphelilerin her gün çeşitli züccaciye dükkanlarından çay bardakları ve tabakları aldığını belirledi. Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin aldıkları çay bardaklarıyla uyuşturucu maddeleri sevk ettiğini tespit etmesi üzerine 10 Şubat Cuma günü 02.30'da Küçükçekmece'de bir eve operasyon düzenledi. Yapılan operasyonla piyasa değeri yaklaşık 500 bin lira olan 22 kilo toz esrar ve bir miktar bonzai, 1 pompalı tüfek ile 1 tabanca ele geçirildi. Operasyon kapsamında E.K(32) ve Ü.A.(29) yakalanarak gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

CEZAEVİNDEN FİRAR ETTİĞİ BELİRLENDİ

Şüphelilerin yapılan detaylı incelemesinde E.K.'nın Balıkesir Cezaevinden firari olarak arandığı tespit edildi. E.K. ve Ü.A.'nın uyuşturucu kullanmak ve uyuşturucu satmak suçlarından da çok sayıda kaydının bulunduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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