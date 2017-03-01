Çavdarhisar'da bıçaklanan köy muhtarı yaralandı

Mehmet ALTINTAŞ/ÇAVDARHİSAR (Kütahya), () - KÜTAHYA'nın Çavdarhisar İlçesi'ne bağlı İlcikören Köyü muhtarı İhsan Şahin, tartıştığı kişi tarafından karnından bıçakla yaralandı.

Çavdarhisar İlçesi'ne bağlı İlcikören Köyü'nde dün akşam, muhtar İhsan Şahin ile M.A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.A., Şahin'i karnından 2 bıçak darbesiyle yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla İlhan Şahin, Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaçan M.A.'nın yakalanması için jandarma çalışma başlattı.

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