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Çatlaklar ve zeminde kayma oluşan 4 katlı bina tahliye edildi
ADIYAMAN Besni ilçesinde, Suriyeli ailelerin yaşadığı 4 katlı apartmandan gelen sesler üzerine inceleme yapan ekipler, binada çatlaklar ve zeminde kayma olduğunu belirledi. Tahliye edilen bina, zabıta tarafından mühürlendi. Yeni Besni Mahallesi'nde...
GÜVENLİK 22.10.2019, 13:04
ADIYAMAN Besni ilçesinde, Suriyeli ailelerin yaşadığı 4 katlı apartmandan gelen sesler üzerine inceleme yapan ekipler, binada çatlaklar ve zeminde kayma olduğunu belirledi. Tahliye edilen bina, zabıta tarafından mühürlendi.
Yeni Besni Mahallesi'nde Ahmet Tileklioğlu’na ait, Suriyeli sığınmacıların kaldığı 4 katlı binadan sesler gelmeye başladı. Bina sakinleri dışarı çıktığında yapıda çatlaklar ve zeminde toprak kayması olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Belediye ekipleri yaptıkları incelemelerin ardından binada çökme tehlikesi olduğunu söyleyerek tahliyesine karar verdi. Bunun üzerine binada oturan Suriyeli aileler eşyalarını alarak binayı tahliye etti. Aileler yakınlarının evlerine giderken, bina zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.
Yeni Besni Mahallesi'nde Ahmet Tileklioğlu’na ait, Suriyeli sığınmacıların kaldığı 4 katlı binadan sesler gelmeye başladı. Bina sakinleri dışarı çıktığında yapıda çatlaklar ve zeminde toprak kayması olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Belediye ekipleri yaptıkları incelemelerin ardından binada çökme tehlikesi olduğunu söyleyerek tahliyesine karar verdi. Bunun üzerine binada oturan Suriyeli aileler eşyalarını alarak binayı tahliye etti. Aileler yakınlarının evlerine giderken, bina zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.
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