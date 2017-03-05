Çatıyı sökerken düşüp yaralandı

Durmuş SEVİNDİK/ZONGULDAK, () - ZONGULDAK’ta, çıtalarını söktüğü atıl haldeki tek katlı evinin çatısından düşen, 62 yaşındaki Mustafa Öztürk yaralandı.
Olay, bugün saat 11.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Ihlamur Sokak’ta bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Mustafa Öztürk, kullanılmayan boş evinin çatısındaki çıtaları söktüğü sırada dengesini kaybedince toprak zemine çakıldı. Yaklaşık 2 metreden düşen Öztürk, ailesinin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Öztürk'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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Durmuş SEVİNDİK/ZONGULDAK, () - ZONGULDAK’ta, çıtalarını söktüğü atıl haldeki tek katlı evinin çatısından düşen, 62 yaşındaki Mustafa Öztürk yaralandı.