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Çatıya çıkan dernek başkanını polis ikna etti (2)

KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASINDAN TUTUKLANDI Samsun'da 7 katlı binanın çatısına çıkarak sosyal medyadaki hesabından canlı yayın yaparak intihar edeceğini söyleyen ve polisin 4 saat süren ikna çabaları sonucu eyleminden vazgeçirilen Ayhan...

Çatıya çıkan dernek başkanını polis ikna etti (2)

KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASINDAN TUTUKLANDI
Samsun'da 7 katlı binanın çatısına çıkarak sosyal medyadaki hesabından canlı yayın yaparak intihar edeceğini söyleyen ve polisin 4 saat süren ikna çabaları sonucu eyleminden vazgeçirilen Ayhan Dayıoğlu, hakkında kesinleşmiş 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan 2 yıl 11 ay hapis cezası bulunduğu gerekçesiyle Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen Başkan Ayhan Dayıoğlu, işlemlerinin ardından tutuklanarak Samsun E Tipi Kapalı cezaevine gönderildi.

 

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