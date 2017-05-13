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Çatışmanın ortasında kalarak vurulan kadın öldü

İZMİR'in Konak İlçesi'nde, aralarında husumet bulunduğu öne sürülen 2 grup arasında çıkan silahlı kavga sırasında sokaktan geçen 38 yaşındaki Neşe Karaca, vurularak öldü. Olay, dün akşam Yenişehir Mahallesi 1241/4 Sokak'ta meydana...

Çatışmanın ortasında kalarak vurulan kadın öldü
İZMİR'in Konak İlçesi'nde, aralarında husumet bulunduğu öne sürülen 2 grup arasında çıkan silahlı kavga sırasında sokaktan geçen 38 yaşındaki Neşe Karaca, vurularak öldü.
Olay, dün akşam Yenişehir Mahallesi 1241/4 Sokak'ta meydana geldi. Aralarında husumet olduğu öne sürülen 2 grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine çıkan çatışma bölgesinin yakınından geçen Neşe Karaca bir kurşunun isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Kanlar içerisinde yere yığılan Karaca'yı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Neşe Karaca'yı ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Talihsiz kadın, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Karaca'nın cesedi savcı incelemesi ardından otopsi yapılmak üzerine İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Polis, Karaca'yı vurduktan sonra kaçan kişi ya da kişileri belirlemek için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alırken soruşturmaya devam ediyor.

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