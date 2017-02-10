Çatıdan düşen buzlar otomobilleri hurda etti

KARS,() - KARS İl Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binasının çatısından düşen kar kütlesi, park halindeki otomobillere hasar verdi.

İsmet İnönü Caddesi'nde bugün meydana gelen olayda, 3 katlı İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasının çatısındaki kar ve buz kütlesi, park halindeki otomobillerin üzerine düştü. Gürültüyle binadan çıkan Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun aralarında kendi makam otomobilinin de bulunduğu bazı araçlarda hasar oluştuğunu gördü.

Gökhan Altun "Kuruma ve şahıslara ait araçlar çatıdan düşen kar kütlesi nedeniyle hasar gördü. Bu duruma önceden önlem alınması lazım, yoksa her zaman bu durumla karşılaşmak mümkündür. Görüldüğü üzere çatıların üzerinde ciddi anlamda kar birikintisi var. Tabi olayın maddi boyutu söz konusu. Bunun gereği yapılır. Sevindirici olan kimsenin zarar görmemesidir" diye konuştu.

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