Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
YSK Başkanı Sadi Güven kesin seçim sonuçlarını açıkladı
YSK açıkladı: Erdoğan 26 milyon...
Süper Lig fikstür çekimi 9 Temmuz'da yapılacak
Süper Lig fikstür çekimi 9...
Kocaoğlu: Seçimler, CHP'de acil değişimi zorunlu hale getirdi
Kocaoğlu: Seçimler, CHP'de acil değişimi...
Kriz döneminde gayrimenkul almak uygun zaman mı?
Kriz döneminde gayrimenkul almak uygun...

Çatıdaki ipe takılan ebabili itfaiye kurtardı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir apartmanın çatısında ipe takılarak yaralanan ebabil, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Gözünden yaralanan ebabil, tedavi için İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. İnegöl'ün...

Çatıdaki ipe takılan ebabili itfaiye kurtardı
BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir apartmanın çatısında ipe takılarak yaralanan ebabil, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Gözünden yaralanan ebabil, tedavi için İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
İnegöl'ün Yeniceköy Mahallesi, Mahmut Kuşcan Caddesi'ndeki 4 katlı bir binanın üzerinden uçarken çatıdaki ipe takılan ebabili görenler, İnegöl Belediyesi İtfaiyesi'ne haber verdi. Bildirilen adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, takıldığı ipe dolanarak yaralanan ebabili kurtarmak için çalışma başlattı. Merdivenli itfaiye aracının sepetine binen itfaiye eri, titiz bir çalışmayla çatıda ipe takılan ebabili kurtardı. Gözünden yaralanan ebabil, tedavi edilmek üzere İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi'ne teslim edildi. Ebabilin, tedavisi yapıldıktan sonra doğaya bırakılacağı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

 

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325