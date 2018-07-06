Çatıdaki ipe takılan ebabili itfaiye kurtardı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir apartmanın çatısında ipe takılarak yaralanan ebabil, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Gözünden yaralanan ebabil, tedavi için İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.İnegöl'ün Yeniceköy Mahallesi, Mahmut Kuşcan Caddesi'ndeki 4 katlı bir binanın üzerinden uçarken çatıdaki ipe takılan ebabili görenler, İnegöl Belediyesi İtfaiyesi'ne haber verdi. Bildirilen adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, takıldığı ipe dolanarak yaralanan ebabili kurtarmak için çalışma başlattı. Merdivenli itfaiye aracının sepetine binen itfaiye eri, titiz bir çalışmayla çatıda ipe takılan ebabili kurtardı. Gözünden yaralanan ebabil, tedavi edilmek üzere İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi'ne teslim edildi. Ebabilin, tedavisi yapıldıktan sonra doğaya bırakılacağı belirtildi.FOTOĞRAFLI