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Çatıdaki güvercin yuvasında uyuşturucu ele geçirildi

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda güvercin yuvasına saklanmış esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına...

Çatıdaki güvercin yuvasında uyuşturucu ele geçirildi
KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda güvercin yuvasına saklanmış esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda bir iş yerinin önünde M.E.'yi 20.47 gram esrarla yakaladı. İş yerinde yapılan aramada 27.86 gram, iş yeri çatısındaki güvercin yuvasında ise 88.81 gram esrar ele geçirdi. M.E.'yi ve iş yerinin sahibi A.Ö.'yü gözaltına alan polis, şüphelilerle irtibatlı olduğu belirlenen H.B.'nin işyerine de operasyon düzenledi. Burada yapılan aramada ise 2 kilo 607 gram esrar ele geçirildi. Emniyete götürülen 3 kişinin sorgusunun devam ettiği bildirildi.

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