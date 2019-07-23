Çatıda yangın çıktı, çökme nedeniyle zor anlar yaşandı

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, apartmanın çatı katında çıkan yangında meydana gelen çökme nedeniyle sokağa düşen parçalar ağaçlara zarar verdi. Yangına müdahale etmeye çalışan bir mahalle sakini, havalandırma boşluğuna düşüp yaralandı, bir itfaiye eri ise dumandan etkilendi.Yangın, saat 16.00 sıralarında, Orhangazi'nin Arapzade Mahallesi, Açıkbaştarla Caddesi'ndeki Yalçın Sokak'taki apartmanın çatısında çıktı. Girişinde fırın bulunan apartmanın baca bölümünden çıkan alevleri görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada yangında çatıda çökmeler meydana geldi, kopan parçalar alevlerle birlikte düşüp, sokaktaki ağaçlara zarar verdi. Rüzgarın da etkisiyle yangın büyüyüp tüm çatıyı kaplarken, çevreyi duman kapladı.Yangının çıktığı apartmanın bitişiğindeki binada oturan Recai Başaran (49) yangına müdahale etmek istedi. Bu sırada, havalandırma boşluğunun çatısına basan Başaran, camın kırılmasıyla 3'üncü kattan düştü. Boşluktaki prefabrik zemine düşen Ramazan Başaran yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Başaran'ın ilk müdahalesi yapılırken, itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yoğun çalışmanın ardından yangın söndürülürken, itfaiye erlerinden birinin dumandan etkilendiği belirlendi. İtfaiye eri, olay yerinde sağlık görevlilerince tedavi edildi.Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış noktası ile ilgili soruşturma başlattı.

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