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Çatıda tehlikeli çalışma
ZONGULDAK’ta, iki çatı ustasının 7 katlı yurt binası çatısında iş güvenliğini dikkate almadan çalışmaları dikkat çekti. Zonguldak Meşrutiyet Mahallesi Posta Sokak’ta Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı kız öğrenci...
GÜVENLİK 03.09.2019, 13:35
ZONGULDAK’ta, iki çatı ustasının 7 katlı yurt binası çatısında iş güvenliğini dikkate almadan çalışmaları dikkat çekti.
Zonguldak Meşrutiyet Mahallesi Posta Sokak’ta Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı kız öğrenci yurdu terasına çatı yapan iki işçinin, iş güvenliğinden yoksun çalışmaları dikkat çekti. 7 katlı binanın çatısında çalışan iki işçi herhangi bir iş güvenliği tedbirleri almadan metal konstrüksiyonların üzerinde çalışırken, hayatlarını tehlikeye atmaları endişe ile izlendi.
Zonguldak Meşrutiyet Mahallesi Posta Sokak’ta Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı kız öğrenci yurdu terasına çatı yapan iki işçinin, iş güvenliğinden yoksun çalışmaları dikkat çekti. 7 katlı binanın çatısında çalışan iki işçi herhangi bir iş güvenliği tedbirleri almadan metal konstrüksiyonların üzerinde çalışırken, hayatlarını tehlikeye atmaları endişe ile izlendi.
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