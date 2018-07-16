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Çatıda müzik dinleyen genç itfaiyeyi alarma geçirdi

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), ()- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, dört katlı apartmanın çatısından ayaklarını aşağı sallayarak oturup müzik dinleyen genç, intihar edeceği endişesiyle ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerini görünce...

Çatıda müzik dinleyen genç itfaiyeyi alarma geçirdi

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), ()- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, dört katlı apartmanın çatısından ayaklarını aşağı sallayarak oturup müzik dinleyen genç, intihar edeceği endişesiyle ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerini görünce çatıdan indi. 
Olay, bugün saat 19.30 sıralarında Atatürk Bulvarı’ndaki bir apartmanın çatısında meydana geldi. Bir gencin çatıda ayaklarını aşağı salarak oturduğunu gören çevredekiler gencin intihar edeceğini düşünerek durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerini gören çatıdaki genç oturduğu yerden kalkarak çatıdan indi. Kulaklıkla müzik dinlediği öğrenilen genç çatıdan indikten sonra vatandaşlar derin bir nefes alırken, itfaiye ve polis ekipleri de bölgeden ayrıldı.

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