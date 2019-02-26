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Çatıda çıkan yangına TOMA ile müdahale edildi

IĞDIR'da 5 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın, bitişikteki apartmanın çatısına da sıçradı. İtfaiye ekipleri il birlikte polisin de TOMA aracıyla müdahale ettiği yangın yoğun çalışma sonunda söndürüldü.

Çatıda çıkan yangına TOMA ile müdahale edildi
IĞDIR'da 5 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın, bitişikteki apartmanın çatısına da sıçradı. İtfaiye ekipleri il birlikte polisin de TOMA aracıyla müdahale ettiği yangın yoğun çalışma sonunda söndürüldü.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Barış Sokak'ta 5 katlı Barış Apartmanı'nın çatısında çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında alevler kısa sürede büyüyerek yanındaki apartmanında çatı katına sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının yeterli olmaması nedeniyle ihbar üzerine polis, TOMA aracıyla gelerek yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın söndürüldü. Olay yerine gelen Iğdır Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce incelemelerde bulunarak çalışmaları izledi. Zarara yol açan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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