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Çatı yangını korkuttu

Yaprak KOÇER/SAMSUN, () - SAMSUN'da 4 katlı bir evin çatısında çıkan yangın, kısa süreli paniğe neden oldu. Yangın İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi Esatpaşa Sokak'ta meydana geldi. Şükriye Başol'a ait olan 4 katlı binanın çatısında...

Çatı yangını korkuttu

Yaprak KOÇER/SAMSUN, () - SAMSUN'da 4 katlı bir evin çatısında çıkan yangın, kısa süreli paniğe neden oldu.
Yangın İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi Esatpaşa Sokak'ta meydana geldi. Şükriye Başol'a ait olan 4 katlı binanın çatısında elektrik kontağından yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm çatıyı kapladı. Durumu görenler apartman sakinlerine haber verdi. Apartman sakinlerinin binayı tahliyesi sırasında kısa süreli panik yaşandı. Olay yerine çağırılan itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında alevler söndürüldü. Yangınla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.

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