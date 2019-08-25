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Çatı yangını, komiser sayesinde söndürüldü
ANTALYA'nın Kepez ilçesinde, 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın, aynı sokakta oturan komiser Ömer Faruk Aydoğdu tarafından fark edildi. Komiser, telsizle yangını anons edip, bölgeye itfaiye gönderilmesini istedi. Binadakileri tahliye...
GÜVENLİK 25.08.2019, 14:36
ANTALYA'nın Kepez ilçesinde, 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın, aynı sokakta oturan komiser Ömer Faruk Aydoğdu tarafından fark edildi. Komiser, telsizle yangını anons edip, bölgeye itfaiye gönderilmesini istedi. Binadakileri tahliye eden Aydoğdu'nun ihbarıyla gelen itfaiye ekiplerince yangın, kısa sürede söndürüldü.
Yangın, saat 14.00 sıralarında, Kepez'deki Yenidoğan Mahallesi 3069. Sokak'taki 4 katlı Defne Apartmanı'nın çatısında çıktı. Aynı sokaktaki evinin balkonunda otururken dumanı gören komiser Ömer Faruk Aydoğdu, durumu telsizle anons edip, itfaiye istedi. Evinden çıkan Aydoğdu, apartmanın zillerine basarak bina sakinlerine yangını haber verdi. Can güvenliği açısından binayı tahliye eden komiser Aydoğdu'nun çağrısı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Yangın nedeniyle çatı katında zarar oluştu. Çevredeki binalarda oturanlar, evlerinin balkonundan söndürme çalışmalarını izledi. Polis, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.
Yangın, saat 14.00 sıralarında, Kepez'deki Yenidoğan Mahallesi 3069. Sokak'taki 4 katlı Defne Apartmanı'nın çatısında çıktı. Aynı sokaktaki evinin balkonunda otururken dumanı gören komiser Ömer Faruk Aydoğdu, durumu telsizle anons edip, itfaiye istedi. Evinden çıkan Aydoğdu, apartmanın zillerine basarak bina sakinlerine yangını haber verdi. Can güvenliği açısından binayı tahliye eden komiser Aydoğdu'nun çağrısı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Yangın nedeniyle çatı katında zarar oluştu. Çevredeki binalarda oturanlar, evlerinin balkonundan söndürme çalışmalarını izledi. Polis, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.
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