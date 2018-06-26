Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASALAR – Dolar 4.68, euro 5.48 ve sterlin de 6.22 lirada
Dolar 4.68, euro 5.48 ve...
Petrol fiyatları Libya ithalatı endişeleriyle arttı
Petrol fiyatları Libya ithalatı endişeleriyle...
Meslek Lisesi Öğrencilerine 'Bedelli' veya 'Kısa Dönem Askerlik' ...
Meslek Lisesi Öğrencilerine 'Bedelli' veya...
İnce ve Karamollaoğlu, Erdoğan'ı tebrik etti
İnce ve Karamollaoğlu, Erdoğan'ı tebrik...

Çatı kaplamasını değiştirmek isterken sundurmadan düşüp yaralandı

KARABÜK'te, sundurmanın üzerindeki hasar gören plastik çatı kaplamasını değiştirmek isterken düşen Kemal Yılmaz (72), ağır yaralandı. Olay, Kayabaşı Mahallesi Bişkek Caddesi'ndeki 3 katlı bir binada meydana geldi. Kemal Yılmaz,...

Çatı kaplamasını değiştirmek isterken sundurmadan düşüp yaralandı
KARABÜK'te, sundurmanın üzerindeki hasar gören plastik çatı kaplamasını değiştirmek isterken düşen Kemal Yılmaz (72), ağır yaralandı.
Olay, Kayabaşı Mahallesi Bişkek Caddesi'ndeki 3 katlı bir binada meydana geldi. Kemal Yılmaz, sahibi olduğu binanın önündeki sundurmanın üzerinde bulunan plastik çatı kaplamasını değiştirmek istedi. Sundurmanın üzerine çıkan Kemal Yılmaz, plastik çatı kaplamasının kırılmasıyla 6 metre yükseklikten bahçeye inen merdivenlere düştü. Komşuların ihbarı üzerine gelen sağlık ekibi, beton zemine başı çarpan Yılmaz'a ilk müdahalede bulundu. Yılmaz, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kemal Yılmaz'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325