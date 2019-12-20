ÇATALCA'DA DURUSU GÖLÜ'NE AÇILAN 2 KİŞİ KAYBOLDU, 1 KİŞİ KURTARILDI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL - ÇATALCA'DA Durusu Gölü'ne (Terkos) balık tutmak için açılan 3 kişi teknenin alabora olup batması nedeniyle kayboldu. 3 kişiden birisi göldeki başka bir balıkçı teknesindeki kişiler tarafından kurtarılırken diğer 2 kişiyi arama çalışmaları gece saatlerinde devam etti ancak sonuç alınamadı. Göldeki yoğun sis nedeniyle arama çalışmalarına sabah saatlerine kadar ara verildi.





Olay, dün 22.00 sıralarında Çatalca ilçesi Ormanlı Mahallesi yakınlarındaki Durusu Göl'ünde (Terkos) yaşandı. Göle balık tutmak için geldikleri öğrenilen ve isimleri henüz tespit edilemeyen 3 kişi teknenin alabora olması nedeniyle göle düştü. Teknenin battığını fark eden başka bir balıkçı teknesindeki kişiler bir taraftan gölde boğulmakta olan kişileri kurtarmak için yardıma koşarken diğer taraftan da itfaiye ve jandarmaya ihbarda bulundu. Göle düşen kişilerden birisi diğer balıkçılar tarafından kurtarılarak tekneye ardından kıyıya çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma sualtı balık adamları, itfaiye dalgıçları ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kurtarılan kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çatalca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Dalgıçların gölde yaklaşık 3 saat süren aramaları sonucu kaybolan 2 kişi bulunamazken aramalara göldeki yoğun sis nedeniyle ara verildi. Aramaların sabah saat 08.00'de tekrar başlayacağı öğrenildi.



Öte yandan tekneleri batan 3 kişinin nereden geldikleri ve kimlikleri henüz tespit edilemedi. Göl çevresinde jandarma ekiplerinin nöbeti ise sabah saatlerine kadar sürecek.