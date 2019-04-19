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Çatak'ta meydana gelen 3 ayrı heyelan yolları kapattı

VAN’ın Çatak ilçesinde, 3 ayrı noktaya düşen heyelan nedeniyle 5 köy ve bağlı mezralarının yolu ulaşıma kapandı. Yolların açılması için çalışmalar sürüyor. Çatak ve çevresinde 3 gündür aralıklarla etkili olan yağmur, akşam...

Çatak'ta meydana gelen 3 ayrı heyelan yolları kapattı
VAN’ın Çatak ilçesinde, 3 ayrı noktaya düşen heyelan nedeniyle 5 köy ve bağlı mezralarının yolu ulaşıma kapandı. Yolların açılması için çalışmalar sürüyor.
Çatak ve çevresinde 3 gündür aralıklarla etkili olan yağmur, akşam saatlerine doğru şiddetini artırdı. Yağışla birlikte dağlardan kopan kaya ve toprak yığınları ise heyelana neden oldu. İlçeye bağlı Bilgi, Eliaçık, Alacayer, Çılga, Sırmalı mahalleleri ile bunlara bağlı 15 mezraya ulaşım sağlayan yollara heyelan düştü. 3 ayrı noktaya düşen heyelanlar yolları trafiğe kapattı.
Yolların trafiğe kapanması üzerine vatandaşlar belediye ekiplerine haber vererek yardım istedi. Bunun üzerine Çatak ve Van Büyükşehir Belediyesi'nden ekipler, heyelan düşen bölgelere sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucu 2 bölgede yol trafiğe açılırken, Çılga Mahallesi yolundaki çalışmalar ise sürüyor.
Bu arada, Sırmalı Mahallesi yolunda heyelanlarla birlikte bir minibüs de taş ve toprak yığınları arasında kaldı.

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