escort bayan www.cid9.com Gümbet Escort Bodrum Bodrum Escort
eskişehir bayan escort www.sexcay.com Odunpazarı Escort
izmit bayan escort www.piy7.com izmit Escort escort izmit kocaeli escort gebze escort escort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan,  Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
Erdoğan,  Rusya Devlet Başkanı Putin...
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma görevlisinin hedefi dekandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma...
PİYASA – Dolarda yeni rekor 4.0469 lira, euro rekora yakın
Dolarda yeni rekor 4.0469 lira,...

Çatak-Pervari yolunda kaza: 14'ü öğrenci, 18 yaralı

VAN'ın Çatak ilçesi ile Siirt'in Pervari ilçesi arasındaki yolda seyir halindeyken kontrolden çıkıp şarampole yuvarlanan öğrenci servisinde 14'ü çocuk, 18 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi. Kaza,...

Çatak-Pervari yolunda kaza: 14'ü öğrenci, 18 yaralı
VAN'ın Çatak ilçesi ile Siirt'in Pervari ilçesi arasındaki yolda seyir halindeyken kontrolden çıkıp şarampole yuvarlanan öğrenci servisinde 14'ü çocuk, 18 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.
Kaza, öğle saatlerinde Çatak- Pervari yolu üzerinde bulunan Belenoluk köyü yakınlarında meydana geldi. Öğrencileri taşıyan 65 NU 385 plakalı minibüs, iddiaya göre, fren aksamında meydana gelen arıza ve sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada, araç sürücüsü ile 3 kadın ve 14 öğrenci yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslar ve özel araçlarla Çatak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından durumu ağır olan 2'si öğrenci 3 kişi, Van'a sevk edildi. Çatak Kaymakamı ve Belediye Başlan Vekili Hacı Asım Akgül de hastaneye gelerek doktorlardan yaralılar hakkında bilgi aldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314