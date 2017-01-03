Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Suriye’de ÖSO Astana barış görüşmelerinden çekiliyor
ÖSO, Suriye'de barış görüşmelerinden çekiliyor
154 DEAŞ hedefi vuruldu, 18 terörist etkisiz hale getirildi
154 DEAŞ hedefi vuruldu, 18...
Tüketici fiyatları Aralık'ta yüzde 1.64 arttı, 2016 enflasyonu yüzde 8.53
2016 enflasyonu yüzde 8.53
Barbaros Şansal'a havalimanında gözaltı sırasında saldırı
Barbaros Şansal gözaltına alındı

Çatak Belediyesi'ne operasyon; 18 gözaltı

Hüdayi GÜMÜŞ/ÇATAK(Van), () - VAN'ın Çatak İlçe Belediyesine yönelik düzenlenen operasyonda, Belediye Başkanı DBP'li Celalettin Bartu'nun da aralarında bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı. Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından...

Çatak Belediyesi'ne operasyon; 18 gözaltı

Hüdayi GÜMÜŞ/ÇATAK(Van), () - VAN'ın Çatak İlçe Belediyesine yönelik düzenlenen operasyonda, Belediye Başkanı DBP'li Celalettin Bartu'nun da aralarında bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı.
Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Çatak Belediyesine yönelik operasyon yapıldı. Polis ve Jandarmanın sabah saat 04.00 sıralarında düzenlediği operasyonda, Çatak Belediye Başkanı Celalettin Bartu ile aralarında belediye başkan yardımcıları, encümen üyeleri, belediye yazı işleri müdürü ile DBP ilçe başkanın da bulunduğu 18 kişi evlerinde gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 3 kişinin de arandığı bildirildi.
Polis ekiplerinin Çatak Belediyesi'ndeki aramaları sürüyor.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55