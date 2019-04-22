Çarşı iznine çıkan askerlere minibüs çarptı: 2 yaralı

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde, çarşı iznine çıkan 2 askere minibüs çarptı. Biri ağır yaralı 2 asker hastanede tedavi altına alındı. Gözaltına alınan minibüs şoförü ise adliyeye sevk edildi.Kaza, dün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Şarkikaraağaç ile Isparta arasında yolcu taşımacığı yapan Durmuş G.'nin kullandığı 32 SL 331 plakalı yolcu minibüsü, yol çalışması nedeniyle trafiğin tek şeritten verildiği yolda, vatani görevlerini yaptıkları Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'ndançarşı iznine çıkan Emre K. ve Tahsin E.'ye çarptı. Kazada Tahsin E. ve Emre K. yaralandı.Ağır yaralı olan Emre K. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde, hafif yaralı olan Tahsin E. ise Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde tedavi altına alındı.Kazanın ardından polis, minibüs sürücüsü Durmuş G.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Durmuş G., adliyeye sevk edildi.

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