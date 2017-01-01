Çarşamba'da 22 litre sahte alkol ele geçirildi

Samsun'un Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro ekipleri, gerçekleştirdikleri yılbaşı denetimlerinde Sarıcalı Mahallesi'nde E.P.'nin işyerinde arama yaptı. Yapılan aramada 22 litre sahte alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan E.P.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
Samsun'un Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro ekipleri, gerçekleştirdikleri yılbaşı denetimlerinde Sarıcalı Mahallesi'nde E.P.'nin işyerinde arama yaptı. Yapılan aramada 22 litre sahte alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan E.P.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.