Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
CHP: Asgari ücret 1750 lira olmalı
CHP: Asgari ücret 1750 lira...
Erdoğan'ı üzen geri kalmış 2 konu: Eğitim, Kültür ve Sanat
"Eğitim ve Kültür Sanat'ı geri...
Hac başvuruları başladı
Hac başvuruları başladı
Son dakika... 34 muvazzaf asker gözaltına alındı
34 muvazzaf asker gözaltına alındı

Çarşaflı banka soyguncusuna 43 yıl hapis

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Gölcük İlçesi'nde çarşaf giyerek geldiği banka şubesinde üzerinde bomba olduğunu söyleyerek banka çalışanları ve müşterileri rehin alıp bankayı soymaya kalkışan 44 yaşındaki İsmail...

Çarşaflı banka soyguncusuna 43 yıl hapis

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Gölcük İlçesi'nde çarşaf giyerek geldiği banka şubesinde üzerinde bomba olduğunu söyleyerek banka çalışanları ve müşterileri rehin alıp bankayı soymaya kalkışan 44 yaşındaki İsmail İpek, 5 ayrı suçtan 43 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Geçen yıl 13 Kasım günü meydana gelen olayda, Gölcük Amiral Sağlam Caddesi'ndeki bir banka şubesine giren çarşaflı soyguncu üzerinde bomba olduğunu söyleyerek banka çalışanlarını ve müşterileri rehin aldı. 14 kişiyi rehin alarak, 800 bin lira para isteyen soyguncu 6.5 saat süren görüşmelerin ardından özel harekat timlerinin düzenlediği operasyonla vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralanan İsmail İpek bir süre hastanede gördüğü tedavisinin ardından tutuklandı. İsmail İpek tekerlekli sandalye ile cezaevine götürüldü.
Bugün, Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında 'Silahla yağmalama', 'mala zarar vermek', 'direnmek', 'patlayıcı madde taşımak' ve 'rehin alma' suçlarından cezalandırılması istenen İsmail İpek son savunmasında, "Kimseye zarar vermek istemedim. Mağdurlardan özür diliyorum. Tahliyemi istiyorum" dedi. Mahkeme, İsmail İpek'i 43 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55