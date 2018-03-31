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Çarptığı otomobilde 1 kişi yaralanan sürücü, düşen plakayı alıp kaçtı (2)

'ÖNÜME ARAÇ ÇIKINCA PANİĞE KAPILDIM' Otomobiliyle önce ağaca, ardından park halindeki otomobile çarpan Zehra U., kazadan sonra yoluna devam ettiğini, ancak bir süre sonra durduğunu belirterek, "Kazadan sonra yola devam etmem kaçtığım...

Çarptığı otomobilde 1 kişi yaralanan sürücü, düşen plakayı alıp kaçtı (2)

'ÖNÜME ARAÇ ÇIKINCA PANİĞE KAPILDIM'
Otomobiliyle önce ağaca, ardından park halindeki otomobile çarpan Zehra U., kazadan sonra yoluna devam ettiğini, ancak bir süre sonra durduğunu belirterek, "Kazadan sonra yola devam etmem kaçtığım şeklinde yorumlandı. Ben kaçmadım, kaza yerinden biraz ileride durdum. Kazanın nedeni ise kavşakta aniden önüme araç çıkması. Aracı aniden görünce panikledim, direksiyon hakimiyetini kaybettim ve önce bir ağaca sonra da bir otomobile çarptım. Kazanın etkisiyle yola devam ettim, bir süre sonra durup çarptığım otomobilin yanına geri döndüm, 112 Acil Servis ekibi gelip yaralıya müdahale edinceye kadar yanında bekledim. Trafik ekibi tutanak hazırladıktan sonra kaza yerinden ayrıldım. Kavşakta aracıyla önüme çıkan kadın sürücü ise kazadan sonra soğukkanlıkla aracını kontrol etti, ardından aracına binip kaza yerinden ayrıldı. O sürücünün bulunmasını istiyorum" dedi.

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