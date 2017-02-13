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Çarptığı gencin ölümüne neden olup kaçan sürücü yakalandı

EDİRNE’nin Keşan İlçesi’nde geçen cumartesi gecesi yolda yürürken aracıyla çarptığı 23 yaşındaki Osman Şinas’ın ölümüne neden olan ve kaçan 44 yaşındaki M.Y., jandarma tarafından yakalanıp gözaltına...

Çarptığı gencin ölümüne neden olup kaçan sürücü yakalandı
EDİRNE’nin Keşan İlçesi’nde geçen cumartesi gecesi yolda yürürken aracıyla çarptığı 23 yaşındaki Osman Şinas’ın ölümüne neden olan ve kaçan 44 yaşındaki M.Y., jandarma tarafından yakalanıp gözaltına alındı. M.Y.’nin Şinas’a çarptıktan sonra olay yerine dönerek, araçtan kopan ve üzerinde plaka takılı olan tamponu alıp kaçtığı belirlendi.
Kaza, geçen cumartesi günü, saat 23.45'te, Keşan- Gelibolu karayolu Bahçeköy Sapağı yakınlarında meydana geldi. Keşan'dan Çanakkale'nin Gelibolu İlçesi’ne doğru yaya olarak giden Osman Şinas'a, plaka ve sürücüsü bilinmeyen bir araç çarptı. Şinas olay yerinde hayatını kaybederken, kimliği belirsiz sürücü durmayıp aracıyla kaçtı.
Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırık cam parçaları ve araçtan düştüğü değerlendirilen sileceğe el koydu. Çevrede bulunan akaryakıt istasyonları ve işyerlerinin de güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı. Jandarma, yaptığı araştırmada aracın ilçeye bağlı Mahmutköy’de yaşayan M.Y.’ye ait 22 RE 244 plakalı otomobil olduğunu tespit etti. Olayın yaşandığı gece köye kazalı aracıyla döndüğü belirlenen M.Y. yakalanarak, gözaltına alındı. Otomobil ise incelemenin ardından otoparka çekildi.
OLAY YERİNE DÖNÜP, KOPAN TAMPONU ALMIŞ
M.Y.’nin jandarmadaki ifadesinde Osman Şinas’a çarptıktan sonra panikleyerek kaçtığını, daha sonra ise olay yerine dönerek araçtan kopan ve üzerinde plaka takılı olan tamponu alarak uzaklaştığını söylediği öğrenildi.
Şüpheli M.Y., işlemlerinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek, Keşan Adliyesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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