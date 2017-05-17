Çarptığı beton direk cipin üzerine devrildi, sürücü yaralandı

Kaza, saat 02.30 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi Sancak Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Oktay Beyazıt yönetimindeki 42 EMB 33 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan beton sokak lambası direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk cipin üzerine devrildi.
Kazada ağır yaralanan Beyazıt, ambulansla Selçuklu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Oktay Beyazıt'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Kaza sonrası cadde yaklaşık 1 saat trafiğe kapatıldı. Cipin üzerindeki direk güçlükle kaldırıldıktan sonra yol tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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