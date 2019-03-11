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Çapa makinesinin altında can verdi

Özcan DURUSOY/BULDAN (Denizli), ()- DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde, dengesini kaybedip traktörün arkasına bağlı olarak çalışan çapa makinesine düşen 54 yaşındaki Elifana Karataş, yaşamını yitirdi. Buldan'ın kırsal Türlübey Mahallesi'nde...

Çapa makinesinin altında can verdi

Özcan DURUSOY/BULDAN (Denizli), ()- DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde, dengesini kaybedip traktörün arkasına bağlı olarak çalışan çapa makinesine düşen 54 yaşındaki Elifana Karataş, yaşamını yitirdi.
Buldan'ın kırsal Türlübey Mahallesi'nde çiftçilik yapan Erdoğan Karataş ile eşi Elifana Karataş, çapa yapmak için bugün saat 15.00 sıralarında, tarlalarına gitti. Erdoğan Karataş, tarlada traktöre bağlı olan makineyle çapa yaptığı sırada, eşi Elifana Karataş da yanında durup, izlemeye başladı. Bir ara dengesini kaybeden iki çocuk annesi Karataş, haraket halindeki çapa makinesine düştü. Makinenin üzerinden geçmesi sonucu ağır yaralanan Karataş, olay yerinde yaşamını yitirdi. Eşi Erdoğan Karataş'ın ihbarı üzerine yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarmanın olay yerindeki inceleme sonrası Karataş'ın cesedi otopsi için Buldan Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Jandarmanın olayla ilgili soruşturma başlattı.

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