Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yangın (Geniş Haber)

Ertan KILIÇ-Soner HASIRCIOĞLU/İstanbul,() ÇAPA'daki İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Travma ve Acil Cerrahi Servisi içindeki Radyoloji bölümünde saat 00:30 sıralarında yangın çıktı. Yangının nedeni henüz belirlenemezken bina içerisinde yoğun duman oluştu.

HASTALAR TAHLİYE EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hasta ve hasta yakınlarının yoğun dumandan etkilenmemesi için binada bulunanlar tahliye edildi. Yoğun bakım ünitesinin de bulunduğu binada bulunanlar kısa sürede diğer bölümlere götürüldü.



YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Olayda ölen yada yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeni itfaiyenin yapacağı çalışmanın ardından belirlenecek.



DUMAN TAHLİYESİ YAPILDI

Radyoloji servisinde başlayan yangın nedeniye bina içinde yoğun duman oluştu. İtfaiye ekipleri yangının söndürülmesinin ardından duman tahliyesi yaptı.



HASTALAR GERİ GETİRİLDİ

Yangının söndürülmesinin ardından bina içerisinde temizlik yapıldı. Duman tahliyesinin de yapılmasının ardından çevrede bulunan birimlere götürülen hastalar tekrar geri getirildi.

(FOTOĞRAFLI)