Çantasından 52 kaçak telefon çıktı

BİRECİK (Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA’nın Birecik İlçesi'nde polisin şüphe üzerine arama yaptığı Kasım Uluğ'un çantasında gümrük kaçağı 52 akıllı cep telefonu ele geçirildi.
Birecik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde yaptığı uygulamada, Meydan Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği Kasım Uluğ'un elindeki çantayı aradı. Kimlik kontrolü yapılan Uluğ'un elindeki çantada gümrük kaçağı 52 akıllı cep telefonu ele geçirildi. Kaçak telefonlara el koyan polis, Kasım Uluğ hakkında cezai işlem uyguladı.
BİRECİK (Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA’nın Birecik İlçesi'nde polisin şüphe üzerine arama yaptığı Kasım Uluğ'un çantasında gümrük kaçağı 52 akıllı cep telefonu ele geçirildi.