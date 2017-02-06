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Çantasında sahte para ve tabanca bulunan A.A. tutuklandı

Fatih TURAN/VAKFIKEBİR (Trabzon),() – TRABZON’un Vakfıkebir ilçesinde Jandarma ekiplerince durdurulan otobüste yapılan aramada, çantasında sahte para ile ruhsatsız tabanca bulunan yolculardan A.A. sevkedildiği mahkemece tutuklandı. İl...

Çantasında sahte para ve tabanca bulunan A.A. tutuklandı

Fatih TURAN/VAKFIKEBİR (Trabzon),() – TRABZON’un Vakfıkebir ilçesinde Jandarma ekiplerince durdurulan otobüste yapılan aramada, çantasında sahte para ile ruhsatsız tabanca bulunan yolculardan A.A. sevkedildiği mahkemece tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün sabah saatlerinde ilçenin Yalıköy Mahallesi’nde yaptığı yol kontrolü sırasında bir yolcu otobüsünde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada A.A. adlı yolcunun çantasında 100 liralık sahte 100 banknot, 200 liralık sahte 1 banknot ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan A.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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