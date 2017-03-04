Çanta dolusu para buldu, sahibini arıyor

Fatih KARAÇALI/ADANA, () - ADANA'da oto galericiliği yapan 48 yaşındaki Gaffar Kaya, iş yerinin önünde çanta dolusu para buldu. Paranın sahibini arayan Kaya, "Sahibi gelip parasını alsın, uyuyamıyorum" dedi.

Adana Oto Center'da iş yeri bulunan Gaffar Kaya, 23 Şubat'ta akşam saatlerinde iş yerini kapatırken, satılmayı bekleyen otomobillerin arasında bir çanta buldu. Çantayı açan Kaya içinin para dolu olduğunu fark edince, çevrede sahibini aradı ancak ulaşamadı. Oto Center Yönetim Kurulu'na da durumu anlatan Gaffar Kaya paranın sahibinin kendisine ulaşmasını beklemeye başladı. Miktarını açıklamadığı para yüzünden geceleri uyuyamadığını belirten Gaffar Kaya, "Kim bilir kimin parasıydı bu. Belki ilaç parası belki de ev kirası parası. Bu para yüzünden içim hiç rahat değil. O günden bu yana para bende ve uykularım kaçtı. Bir an önce sahibinin gelmesini bekliyorum" dedi.

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