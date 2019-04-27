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Canlı yayında tabancayla intihar etti

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde yaşayan Zeki Ö. (39) sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayın sırasında başına tabancayı ateşleyerek, yaşamına son verdi. Olay, saat 02.30 sıralarında İstiklal Mahallesi Yalkı Deresi kenarındaki boş...

Canlı yayında tabancayla intihar etti
AYDIN'ın İncirliova ilçesinde yaşayan Zeki Ö. (39) sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayın sırasında başına tabancayı ateşleyerek, yaşamına son verdi.
Olay, saat 02.30 sıralarında İstiklal Mahallesi Yalkı Deresi kenarındaki boş arazide meydana geldi. Evli ve 4 çocuk babası olan Zeki Ö., sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayın sırasında intihar edeceğini söyledi. Bunun üzerine yakınları yayına katılıp, Zeki Ö.'yü intihardan vazgeçirmeye çalıştı. Ancak Zeki Ö. "Herkes hakkını helal etsin. Yarın cenazemde imam, hacı, hoca asla benim bedenime dokunmasınlar" dedikten sonra yanındaki tabancayı başına dayayıp, ateşledi. 
İhbar üzerine bölgeye giden polis ve sağlık ekipleri, Zeki Ö.nün cansız bedenini buldu.  Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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