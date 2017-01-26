'Canlı bomba' paniği çıkaran sanık, tahliyeyi duyunca ağladı

Salih ÜÇTEPE / ADANA, () - ADANA'da Sabancı Merkez Camisi'nde cuma hutbesi okunduğu sırada minbere koşup, beline sardığı düzeneği gösterip canlı bomba paniğine olan 33 yaşındaki Mahmut Kılıçarslan, 70 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılandığı mahkemede tahliye edildi.

İnternet kafe işleten Mahmut Kılıçarslan, toplam 28 bin 500 kişinin aynı anda namaz kılabildiği Sabancı Merkezi Camisi'nde geçen yıl 1 Temmuz Cuma günü, yerinden kalkıp koşarak cuma hutbesi okuyan imamdan mikrofonu aldıktan sonra, evinde yapıp beline korseyle sardığı düzeneği göstererek paniğe neden oldu. Cemaat tarafından tekme tokat dövülen ve namaza gelen polisler tarafından linçten kurtarılan Kılıçarslan, tedavi edildikten sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

70 YIL HAPSİ İSTENDİ

Mahmut Kılıçarslan hakkında 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme', 'olası kasıtla yaralama, basit yaralama', 'silahlı terör örgütüne üye olmak', 'tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma' ve 'halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçlarından toplam 70 yıla kadar hapis cezası istemiyle 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. Davanın ilk duruşmasında savunma yapan Kılıçarslan, terör örgütü üyeliğini kabul etmeyerek şunları söyledi:

"İnsanların hayır duasını almak için camiye gittim. Üzerimdeki düzeneği internetten araştırarak basit bir şekilde yaptım. Bu düzenek patlayıcı bir düzenek değildir. Minberdeki imam ile konuştum. Hutbe öncesi duayı yapacağım sırada cemaatten birkaç kişi, 'canlı bomba' diye bağırınca panik yaşandı. Kimseye zarar verme niyetim yoktu. Beni yoğun şekilde darp ettiler. Bu olay nedeniyle yaralanan ve zararı olan kişilerden helallik istiyorum. Hepsini zararını karşılayacağım. Ayrıca isteyeni tatile veya umreye göndermeye de hazırım. Kesinlikle örgüte ilişkin suçlamaları kabul etmiyorum, pişmanım."

MÜFTÜLÜK ŞİKAYETÇİ OLDU

Duruşmanın 2'inci celsesinde sanık Kılıçarslan, "Böyle bir suçtan karşınızda bulunmaktan utanç" diyorum diyerek tahliyesini istedi. Adana Müftü Yardımcısı Ahmet Celalettin Altunkaya ise, şikayetçi olduklarını belirterek, "Camide zarar oluşmuştur. Bu zarar miktarı konusunda bir tespit yapılmadı" dedi.

Mahkeme heyeti, Kılıçarslan'ı tutuklulukta geçen süre ile tutukluluğun tedbir olma niteliğini dikkate alarak yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye etti. Tahliye kararını sevinçle karşılayan Kılıçarslan, gözyaşı döktü.

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