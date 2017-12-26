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Çankırı’da kaza: 4 yaralı

ÇANKIRI’da, çarpışan 2 otomobil, park halindeki 3 araca çarparak durabildi. Kazada, 4 kişi yaralandı. Kaza, dün gece Abdulhalik Renda Mahallesi Çay Yolu Sokak'ta meydana geldi. Nabican Medeni yönetimindeki 34 MJG 11 plakalı otomobil ile Sinan...

Çankırı’da kaza: 4 yaralı
ÇANKIRI’da, çarpışan 2 otomobil, park halindeki 3 araca çarparak durabildi. Kazada, 4 kişi yaralandı.
Kaza, dün gece Abdulhalik Renda Mahallesi Çay Yolu Sokak'ta meydana geldi. Nabican Medeni yönetimindeki 34 MJG 11 plakalı otomobil ile Sinan Koldaş yönetimindeki 06 TSC 04 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobiller, park halindeki 3 araca çarparak durabildi. Kazayı gören çevrede bulunanlar polis ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Kazada araç sürücüsü Sinan Koldaş ve araçlarda bulunan Samet Buran, Sadık Dikmen ve Haydar Bayram yaralandı. Kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Çankırı Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

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