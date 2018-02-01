mersin escort bayan bodrum escort bayan facebook beğeni hilesi
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
(Görüntülü Haber) Kilis'e gece 2 roket atıldı
Kilis'e gece 2 roket atıldı
Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı kapatıldı
Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı...
Terör örgütü mevzileri havadan bombalandı
Terör örgütü mevzileri havadan bombalandı
PKK/YPG TÜM KÖYLERE TÜNELLER KAZIP, HER GEÇENDEN VERGİ ALMIŞ
Hedefte Bafelyun tepesi var

Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde yangın

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, () - ÇANKIRI Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkarken, personel ile binada tadilat yapan işçiler, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangın, öğle saatlerinde,...

Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde yangın

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, () - ÇANKIRI Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkarken, personel ile binada tadilat yapan işçiler, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yangın, öğle saatlerinde, Tevfik Fikret Caddesi'ndeki Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin ikinci katında çıktı. Müzik bölümünün olduğu kattaki odada, tadilat çalışmaları sırasında, henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükseldi. Binada bulunan üniversite çalışanları, durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangın söndürme çalışması başlattı. Binada mahsur kalan personel ile tadilat yapan işçiler ise ekipler tarafından yangın merdiveni aracılığıyla camlardan indirilerek, tahliye edildi. Yangın, kısa sürede söndürülürken, dumandan etkilenen 5 işçiye çağrılan ambulanslarda müdahale edildi. Yangın nedeniyle binada hasar oluştu. 
İNCELEME KOMİSYONU KURULACAK
Karatekin Üniversitesi Genel Sekreteri Ali Sarıca, yangının büyümeden söndürüldüğünü, can kaybı ya da yaralı olmadığını söyledi. Olayla ilgili inceleme komisyonu oluşturacaklarını belirten Sarıca, "Yangın neden olmuş, nasıl olmuş, bununla ilgili bir inceleme komisyonu kuracağız. Yangın esnasında, binada yaklaşık 30 kişi vardı. Üniversitemiz de tatilde olduğu için binada eğitim gören öğrenci yoktu. Sadece binada çalışan arkadaşlarımız vardı. Onlar da sağ salim tahliye edildi" dedi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

Diyarbakır escort Diyarbakır escort bayan