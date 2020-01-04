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Çankırı'da silahlı kavga: 1 ölü
ÇANKIRI'da, husumetli olan 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada İsmail K. tarafından tabancayla vurulan Murat Kaymak (33), hayatını kaybetti. Olay, akşam saatlerinde Çankırı- Ankara yolunda Galericiler Sitesi önünde meydana geldi. İsmail...
GÜVENLİK 04.01.2020, 21:28
ÇANKIRI'da, husumetli olan 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada İsmail K. tarafından tabancayla vurulan Murat Kaymak (33), hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde Çankırı- Ankara yolunda Galericiler Sitesi önünde meydana geldi. İsmail K. ile Mehmet U., husumetli oldukları iddia edilen Murat Kaymak, Erol K. ve Yusuf K. ile karşılaşınca, taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine İsmail K., yanındaki tabancayla Murat Kaymak'a ateş etti. Kaymak'a vücuduna isabet eden mermilerle kanlar içinde yığılırken, İsmail K. kaçtı. Bu sırada Mehmet U., Erol K. ve Yusuf K. da birbirlerini darbetmeleri sonucu yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Murat Kaymak, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
İsmail K. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, akşam saatlerinde Çankırı- Ankara yolunda Galericiler Sitesi önünde meydana geldi. İsmail K. ile Mehmet U., husumetli oldukları iddia edilen Murat Kaymak, Erol K. ve Yusuf K. ile karşılaşınca, taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine İsmail K., yanındaki tabancayla Murat Kaymak'a ateş etti. Kaymak'a vücuduna isabet eden mermilerle kanlar içinde yığılırken, İsmail K. kaçtı. Bu sırada Mehmet U., Erol K. ve Yusuf K. da birbirlerini darbetmeleri sonucu yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Murat Kaymak, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
İsmail K. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
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