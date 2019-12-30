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Çankırı'da otobüs TIR'a çarptı: 1 ölü, 30 yaralı (2)
YARALILARDAN BİRİ ÖLDÜ Çankırı'da otobüsün TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 31 kişiden Köksal Turan (25), kaldırıldığı Ilgaz Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralılardan...
GÜVENLİK 30.12.2019, 12:25
YARALILARDAN BİRİ ÖLDÜ
Çankırı'da otobüsün TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 31 kişiden Köksal Turan (25), kaldırıldığı Ilgaz Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralılardan bir kısmının taburcu edildiği, bir kısmının tedavisinin devam ettiği belirtildi.
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