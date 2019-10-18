banner314

banner325

Son Dakika

Çankırı'da otobüs kazası: 34 yaralı (2)

3 YARALI ANKARA'YA SEVK EDİLDİ Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde cenazeye gidenlerin bulunduğu otobüsün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanan 34 kişi, Çankırı'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı....

GÜVENLİK 18.10.2019, 11:46
Çankırı'da otobüs kazası: 34 yaralı (2)

3 YARALI ANKARA'YA SEVK EDİLDİ
Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde cenazeye gidenlerin bulunduğu otobüsün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanan 34 kişi, Çankırı'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu ağır olan Mevküt Ata, Ayten Ölmez ve  Nurten Yeter, Ankara'ya sevk edildi. Diğer 31 yaralının hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Yorumlar (0)
20°
sisli
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 18 Ekim 2019
İmsak 05:48
Güneş 07:12
Öğle 12:54
İkindi 15:55
Akşam 18:26
Yatsı 19:46
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2