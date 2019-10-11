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Çankırı'da, FETÖ'nün çatı davasında 32 sanığa hapis cezası
ÇANKIRI'da, FETÖ/PDY'nin çatı yapılanması davasında 12'si tutuklu 39 sanıktan 32'sine hapis cezası verildi, 7 sanık beraat etti. Çankırı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında 12'si tutuklu 39 sanık ile avukatları...
GÜVENLİK 11.10.2019, 18:23
ÇANKIRI'da, FETÖ/PDY'nin çatı yapılanması davasında 12'si tutuklu 39 sanıktan 32'sine hapis cezası verildi, 7 sanık beraat etti.
Çankırı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında 12'si tutuklu 39 sanık ile avukatları hazır bulundu. Mahkeme heyeti, sanıklardan 2'sine 'silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan 12 yıl 6 ay, 4'üne, 'örgüte üye olmamakla birlikte yardım etme' suçundan 4 yıl 7 ay, 26 sanığa 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 2 yıl 3 ay ile 10 yıl arasında değişen hapis cezaları verdi. 7 sanığın ise beraatına karar verildi.
Çankırı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında 12'si tutuklu 39 sanık ile avukatları hazır bulundu. Mahkeme heyeti, sanıklardan 2'sine 'silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan 12 yıl 6 ay, 4'üne, 'örgüte üye olmamakla birlikte yardım etme' suçundan 4 yıl 7 ay, 26 sanığa 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 2 yıl 3 ay ile 10 yıl arasında değişen hapis cezaları verdi. 7 sanığın ise beraatına karar verildi.
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