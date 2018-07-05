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Çankırı'da evden hırsızlık şüphelisi 2 kadın tutuklandı

ÇANKIRI'da, 3 farklı eve girip para ve altın çaldığı öne sürülen 2 kadın, tutuklandı. Abdulhalik Renda Mahallesi Yanlar Caddesi'nde iki farklı eve giren P.O. ve S.P. isimli kadınlar 38 bin TL değerinde para ve altın çaldı. Kadınlar,...

Çankırı'da evden hırsızlık şüphelisi 2 kadın tutuklandı
ÇANKIRI'da, 3 farklı eve girip para ve altın çaldığı öne sürülen 2 kadın, tutuklandı.
Abdulhalik Renda Mahallesi Yanlar Caddesi'nde iki farklı eve giren P.O. ve S.P. isimli kadınlar 38 bin TL değerinde para ve altın çaldı. Kadınlar, aynı mahallede İbrahim Başer Sokak 'ta bir eve daha girip 3 bin TL değerinde para ve ziynet eşyasını çalarak kaçtı. Ev sahiplerinin ihbarı üzerine Çankırı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Polis ekipleri, Alparslan Türkeş Caddesi'nde fark edilen hırsızların peşine düştü. Takip edildiklerini anlayan P.O. ve S.P., kovalamacayla yakalandı.
Türkiye’nin farklı illerinde de hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen P.O. ve S.P., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, tuklanarak Çankırı E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

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