Çankırı'da 15 metre derinliğinde obruk oluşan köy taşınıyor

ÇANKIRI merkeze bağlı İnandık köyünde 3 yıl önce oluşan obruklar nedeniyle tedirgin yaşayan vatandaşlar, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD) alınan taşıma kararının ardından kurulacak yeni köyde, evlerini inşa edecekleri parseller için kura çekti.

Çankırı merkeze bağlı İnandık köyü çevresinde ilk olarak 2015 yılında yer sarsıntılarına bağlı oluşan yaklaşık 15 metre derinlikteki obruklar nedeniyle vatandaşlar büyük korku yaşadı. Arazilerinin incelenmesini isteyen 65 haneli, yaklaşık 150 kişinin yaşadığı köyün sakinleri, AFAD İl Müdürlüğü'ne başvurdu. AFAD tarafından yapılan incelemede, bölgenin altında da boşluklar oluştuğu tespit edilince köyün taşınmasına karar verildi.

İnandık köyünün yaklaşık 1,5 kilometre uzağında kurulması planlanan yeni köyde 65 konut ve 45 ahır için hak sahipleri tespit edildi. Köylüler, yeni yerleşim için belirlenen 98 bin 268 metrekarelik alanda inşa edilecek evlerinin yerlerini belirlemek üzere, köy odasında noter huzurunda kura çekti.

AFAD İl Müdürü Hasan Sait Korkutata, İnandık köyünde meydana gelen obruklar nedeniyle ciddi tehlikenin yaşandığını söyledi. Korkutata, köyün farklı yerlerinde birden fazla obrukların oluştuğunu belirterek, vatandaşların can güvenliği için köyü farklı bir yere taşımaya karar verdiklerini aktardı.

Yeni yapılacak yerleşim yerleri ile ilgili bilgi veren Korkutata, "Burası için 'evini yapana yardım' yöntemiyle karar çıktı. 82 bin lira konut başı kredi desteği verilecek. Bu kredi 20 yıl vadeli, 2 yıl ödemesiz, 18 yıla bölünerek geri alınacak. Peşin ödeme yapmak isteyenlere de yüzde 20 indirim olacak. Buraya şu anda çıkmış olan para 5,5 milyon lira civarında. Altyapıyı, yolları, her şeyini biz yapacağız, bunu da kattığımız zaman 9 milyon TL'ye yakın devlet katkısı olacak" dedi.

Korkutata'nın konuşmasının ardından köy halkı kura çekimini yaptı.



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