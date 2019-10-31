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Çanakkale’de uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama
ÇANAKKALE’de polis tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları suçlamasıyla 2 kişi tutuklandı. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde son bir haftada...
GÜVENLİK 30.10.2019, 15:12
ÇANAKKALE’de polis tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları suçlamasıyla 2 kişi tutuklandı.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde son bir haftada düzenlenen operasyonlarda, ‘Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak’ suçundan 8 şüpheli, ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçundan ise 2 şüpheli olmak üzere toplam 10 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda, 78,65 gram uyuşturucu bonzai, 8,06 gram uyuşturucu skunk, 9 adet sentetik ecza maddesi ve 725 TL para ele geçirildi.
‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
‘Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak’ suçundan gözaltına alınan 8 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde son bir haftada düzenlenen operasyonlarda, ‘Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak’ suçundan 8 şüpheli, ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçundan ise 2 şüpheli olmak üzere toplam 10 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda, 78,65 gram uyuşturucu bonzai, 8,06 gram uyuşturucu skunk, 9 adet sentetik ecza maddesi ve 725 TL para ele geçirildi.
‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
‘Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak’ suçundan gözaltına alınan 8 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
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