Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 26 gözaltı

ÇANAKKALE'de son iki hafta içinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 26 kişi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde satışı yapan ve kullananlara yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda, son iki hafta içinde düzenlenen operasyonlarda, 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan 24, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan ise 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda, 52,98 gram bonzai, 1 gram metamfetamin, 0.70 gram esrar ve 8 ecstasy hap ele geçirildi.Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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